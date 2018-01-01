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    Родриго Пачеко
    Все члены команды

    Родриго Пачеко

    Rodrigo Nahuel Pacheco
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 15 августа 1996 | 21 год
    Гражданство Аргентина
    Клуб  Лос-Анджелес|Нападающий
    Рост и вес 178|76
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Лос-Анджелес
     


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