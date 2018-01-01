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    Андрей Тушков

    Андрей Тушков

    Andrey Tushkov
    Родился 6 января 1999 | 19 лет
    Гражданство Россия
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 175|65
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