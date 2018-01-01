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    Андрей Тушков
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    Андрей Тушков

    Andrey Tushkov
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 6 января 1999 | 19 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Урал мол|Полузащитник
    Рост и вес 175|65
    Лента
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Урал мол
     


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