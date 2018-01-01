|Алексей Мамин
|Вр
|Андрей Тимофеев
|Вр
|Евгений Жариков
|Вр
|Алексей Фахрутдинов
|Защ
|Вячеслав Бердников
|Защ
|Денис Дрожалкин
|Защ
|Дмитрий Боровков
|Защ
|Доминик Динга
|Защ
|Кирилл Карабанов
|Защ
|Кирилл Кочнев
|Защ
|Максим Горин
|Защ
|Никита Чернов
|Защ
|Павел Власенко
|Защ
|Александр Бунаков
|ПЗ
|Александр Галимов
|ПЗ
|Александр Голубцов
|ПЗ
|Александр Щербаков
|ПЗ
|Алексей Евсеев
|ПЗ
|Андрей Тушков
|ПЗ
|Андрей Шептий
|ПЗ
|Володя Исраелян
|ПЗ
|Дмитрий Маковский
|ПЗ
|Илья Корелин
|ПЗ
|Илья Некрасов
|ПЗ
|Максим Яшкин
|ПЗ
|Никита Арсеньев
|ПЗ
|Никита Глушков
|ПЗ
|Никита Муромский
|ПЗ
|Осман Сулейманов
|ПЗ
|Павел Кириллов
|ПЗ
|Павел Кобзев
|ПЗ
|Сергей Подоксенов
|ПЗ
|Эдуард Валиахметов
|ПЗ
|Ян Чижков
|ПЗ
|Евгений Татаринов
|Нап
|Никита Белоус
|Нап
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