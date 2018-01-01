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    Мэттью Хаймор
    Все члены команды

    Мэттью Хаймор

    Matthew Highmore
    Игры
    7
    Гол+пас
    1+0
    +/−
    -3
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 27 февраля 1996 | 22 года
    Гражданство Канада
    Клуб  Чикаго|Нападающий
    Рост и вес 180|82
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Чикаго
     


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