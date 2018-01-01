|Родился
|27 февраля 1996 | 22 года
|Гражданство
|Канада
|Клуб
|Чикаго|Нападающий
|Рост и вес
|180|82
|Антон Форсберг
|Вр
|Джефф Глэсс
|Вр
|Жан-Франсуа Берюбе
|Вр
|Кори Кроуфорд
|Вр
|Адам Кленденинг
|Защ
|Брент Сибрук
|Защ
|Густав Форслинг
|Защ
|Данкан Кит
|Защ
|Джордан Оэстерле
|Защ
|Карл Дальстрем
|Защ
|Коди Фрэнсон
|Защ
|Коннор Мерфи
|Защ
|Эрик Густафссон
|Защ
|Ян Рутта
|Защ
|Алекс Дебринкат
|Нап
|Артем Анисимов
|Нап
|Брэндон Саад
|Нап
|Винс Хиностроза
|Нап
|Давид Кемпф
|Нап
|Джонатан Тэйвс
|Нап
|Джон Хэйден
|Нап
|Крис ДиДоменико
|Нап
|Ленс Боума
|Нап
|Мэттью Хаймор
|Нап
|Ник Шмальц
|Нап
|Патрик Кэйн
|Нап
|Патрик Шарп
|Нап
|Таннер Керо
|Нап
|Томаш Юрчо
|Нап
|Энтони Дюклер
|Нап
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