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    Кейла
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    Кейла

    Страна Эстония
    0 9
     Кейла  –  Flora II
    10 марта 14:00 Эстония. Д2 | Завершен
       –   
    17 марта 14:00 Эстония. Д2 |
    Сезон Турнир М И В Н П ЗАБ ПРОП РАЗН О Лучший бомбардир  
    2018 Эстония. Д2 5 2 0 1 1 1 10 -9 1 T. Tikenberg 0
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