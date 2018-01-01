|Родился
|20 июня 1998 | 19 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Нефтехимик|Нападающий
|Рост и вес
|193|88
|Андрей Макаров
|Вр
|Ильнур Абдулхаков
|Вр
|Илья Ежов
|Вр
|Александр Брынцев
|Защ
|Александр Сорокин
|Защ
|Алексей Волгин
|Защ
|Андрей Сергеев
|Защ
|Дамир Шарипзянов
|Защ
|Дмитрий Огурцов
|Защ
|Илья Неколенко
|Защ
|Камиль Фазылзянов
|Защ
|Олег Пиганович
|Защ
|Эрик Густафссон
|Защ
|Александр Авцин
|Нап
|Андрей Нестрашил
|Нап
|Богдан Якимов
|Нап
|Булат Шафигуллин
|Нап
|Деннис Эверберг
|Нап
|Дэн Секстон
|Нап
|Игнат Земченко
|Нап
|Ильдар Шиксатдаров
|Нап
|Илья Аркалов
|Нап
|Марат Хайруллин
|Нап
|Никита Филатов
|Нап
|Павел Здунов
|Нап
|Павел Кулаков
|Нап
|Павел Порядин
|Нап
|Рафаэль Бикмуллин
|Нап
|Робин Ганзл
|Нап
|Тимур Хафизов
|Нап
|Эмиль Галимов
|Нап
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