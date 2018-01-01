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    Никита Камышников
    Все члены команды

    Никита Камышников

    Nikita Kamyshnikov
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за 60 минут
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 10 апреля 2000 | 17 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Металлург Мг|Вратарь
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Металлург Мг
     


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