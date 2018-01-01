|Родился
|5 октября 1999 | 18 лет
|Гражданство
|Казахстан
|Клуб
|Барыс|Нападающий
|Рост и вес
|179|69
Ещё нет новостей
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