android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Батырлан Муратов
    Все члены команды

    Батырлан Муратов

    Batyrlan Muratov
    Игры
    1
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 1 февраля 1999 | 19 лет
    Гражданство Казахстан
    Клуб  Барыс|Нападающий
    Рост и вес 183|70
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Барыс
     


    Лучшие материалы