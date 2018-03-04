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    Sports.ru
    Алексей Огорелков

    Алексей Огорелков

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    4 марта

    13:43 Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Гонка преследования. Вьюхин победил, Первушин – 2-й, Огорелков – 3-й|180

    2 марта

    16:02 Чемпионат мира среди юниоров. Юноши. Спринт. Первушин выиграл золото, Вьюхин – 7-й, Таштимеров – 8-й|134

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