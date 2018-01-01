|Родился
|19 сентября 1995 | 22 года
|Гражданство
|США
|Клуб
|Атланта|Атакующий защитник
|Рост и вес
|196|84
|2-очковые
|3-очковые
|Штрафные
|Сезон
|Команда
|Турнир
|И
|М
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|З
|В
|%
|ПБ
|АП
|Ф
|ПХ
|П
|БШ
|О
|НБА
|6
|16:24
|1.8
|3.7
|50.0
|0.3
|1.5
|22.2
|0.0
|0.0
|0
|2.7
|1.2
|0.3
|0.3
|1.0
|0.2
|4.7
|Показатели за всю карьеру
|6
|16:24
|1.8
|3.7
|50.0
|0.3
|1.5
|22.2
|0.0
|0.0
|0
|2.7
|1.2
|0.3
|0.3
|1.0
|0.2
|4.7
|Айзейя Тэйлор
|РЗ
|Деннис Шредер
|РЗ
|Джош Мэджетт
|РЗ
|Малкольм Дилэйни
|РЗ
|Джейлен Моррис
|АЗ
|Кент Бэйзмор
|АЗ
|Тайлер Дорси
|АЗ
|Деандре Бембри
|ЛФ
|Торин Принс
|ЛФ
|Эндрю Уайт
|ЛФ
|Джон Коллинз
|ТФ
|Тайлер Кавано
|ТФ
|Деуэйн Дедмон
|Цен
|Майк Мускала
|Цен
|Майлз Пламли
|Цен
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