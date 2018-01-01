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Sports.ru NBA
    Джейлен Моррис
    Все члены команды

    Джейлен Моррис

    Jaylen Morris
    Игры
    6
    Очки в ср.
    4.7
    Подборы в ср.
    2.7
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 19 сентября 1995 | 22 года
    Гражданство США
    Клуб  Атланта|Атакующий защитник
    Рост и вес 196|84
      2-очковые 3-очковые Штрафные  
    Сезон Команда Турнир И М З В % З В % З В % ПБ АП Ф ПХ П БШ О
    2017/2018
     Атланта
    		 НБА 6 16:24 1.8 3.7 50.0 0.3 1.5 22.2 0.0 0.0 0 2.7 1.2 0.3 0.3 1.0 0.2 4.7
    Показатели за всю карьеру 6 16:24 1.8 3.7 50.0 0.3 1.5 22.2 0.0 0.0 0 2.7 1.2 0.3 0.3 1.0 0.2 4.7
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    12 марта|Sports.ru

    09:35 «Атланта» подписала второй 10-дневный контракт с Джейленом Моррисом|1

    9 марта|Sports.ru

    07:21 «Атланта» подпишет второй 10-дневный контракт с Джейленом Моррисом|1

    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Атланта
     


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