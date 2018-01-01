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    Габри Саласар
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    Габри Саласар

    Gabriel Salazar Rojo
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 18 июня 1996 | 21 год
    Гражданство Испания
    Клуб  Леганес|Нападающий
    Рост и вес 179|
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    Состав команды

    Леганес
     


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