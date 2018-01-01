|Родился
|18 июня 1996 | 21 год
|Гражданство
|Испания
|Клуб
|Леганес|Нападающий
|Рост и вес
|179|
|Иван Куэльяр
|Вр
|Нерео Шампань
|Вр
|Диего Рико
|Защ
|Димитрис Сиовас
|Защ
|Мартин Мантовани
|Защ
|Мауро дос Сантос
|Защ
|Рауль Гарсия
|Защ
|Тито
|Защ
|Унаи Бустинса
|Защ
|Хосеба Сальдуа
|Защ
|Эсекиэль Муньос
|Защ
|Александер Шимановски
|ПЗ
|Габриэл Пирес
|ПЗ
|Дарко Брашанац
|ПЗ
|Жерар Гумбау
|ПЗ
|Мосо
|ПЗ
|Набиль Эль-Жар
|ПЗ
|Нордин Амрабат
|ПЗ
|Омар Рамос
|ПЗ
|Рубен Перес
|ПЗ
|Хави Эрасо
|ПЗ
|Хайме Сьерра
|ПЗ
|Хосе Мануэль Наранхо
|ПЗ
|Габри Саласар
|Нап
|Клаудио Бовю
|Нап
|Леонарду Роша
|Нап
|Мигель Анхель Герреро
|Нап
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