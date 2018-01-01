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    Нефельс

    Нефельс

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    28 февраля|Sports.ru

    21:17 Кубок вызова. 1/4 финала. Второй матч. «Газпром-Югра» обыграл «Нефельс» и вышел в полуфинал |0



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