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    Томас Ветторель

    Томас Ветторель

    Thomas Vettorel
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 17 сентября 2000 | 17 лет
    Гражданство Италия
    Амплуа Вратарь
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