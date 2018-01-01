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    Луиджи Ментана

    Луиджи Ментана

    Luigi Mentana
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 3 марта 1999 | 19 лет
    Гражданство Италия
    Амплуа Нападающий
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