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    Карлос Кастро Медина

    Карлос Кастро Медина

    Carlos Alberto Castro Medina
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018. Первая стадия
    Полная статистика
    Родился 31 августа 1987 | 30 лет
    Гражданство Эквадор
    Амплуа Защитник
    Лента Статистика Карьера
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