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    Кристиан Ромеро Седеньо
    Все члены команды

    Кристиан Ромеро Седеньо

    Cristhian Jackson Romero Cedeño
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018. Первая стадия
    Полная статистика
    Родился 15 июня 1993 | 24 года
    Гражданство Эквадор
    Клуб  Дельфин|Защитник
    Рост и вес 167|67
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Дельфин
     


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