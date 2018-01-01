|Родился
|15 июня 1993 | 24 года
|Гражданство
|Эквадор
|Клуб
|Дельфин|Защитник
|Рост и вес
|167|67
|Деннис Коросо
|Вр
|Педро Ортис
|Вр
|Джованни Насарено
|Защ
|Кристиан Ромеро
|Защ
|Луис Канга
|Защ
|Родриго Кабрера
|Защ
|Энри Канга
|Защ
|Александер Годой
|ПЗ
|Анхель Ледесма
|ПЗ
|Брайан Онья
|ПЗ
|Бруно Пиньятарес
|ПЗ
|Иван Гонсалес
|ПЗ
|Луис Луна
|ПЗ
|Луис Чикайса
|ПЗ
|Педро Перласа
|ПЗ
|Роберто Лусаррага
|ПЗ
|Сильвио Гутьеррес
|ПЗ
|Фернандо Арисменди
|ПЗ
|Франсиско Мера
|ПЗ
|Карлос Гарсес
|Нап
|Луис Конго
|Нап
|Роберто Ордоньес
|Нап
|Энри Патта
|Нап
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