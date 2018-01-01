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    Стевен Перес

    Стевен Перес

    Steven Osmar Pérez Yegros
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 5 августа 2000 | 17 лет
    Гражданство Парагвай
    Амплуа Нападающий
    Лента Статистика Карьера
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