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    Хавьер Ареко

    Хавьер Ареко

    Javier Areco Insfrán
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Апертура
    Полная статистика
    Родился 5 сентября 1993 | 24 года
    Гражданство Парагвай
    Амплуа Нападающий
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