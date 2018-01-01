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    Оовер Креспо

    Оовер Креспо

    Hoover Crespo Gómez
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 7 января 1992 | 26 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
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