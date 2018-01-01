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    Хавьер Карнеро

    Хавьер Карнеро

    Javier Jesús Carnero
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 13 июля 1988 | 29 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 168|
    Лента Статистика Карьера
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