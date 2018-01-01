|Родился
|13 июля 1988 | 29 лет
|Гражданство
|Перу
|Амплуа
|Нападающий
|Рост и вес
|168|
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Перу. Высшая лига
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|37
|Перу. Д2
|12
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|40
|Перу. Д2
|13
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|Перу. Д2
|3
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|23
|Перу. Д2
|8
|3
|1
|0
|3
|0
|0
|39
|Перу. Высшая лига
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|49
|Перу. Высшая лига
|5
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|38
|Показатели за всю карьеру
|48
|5
|1
|0
|5
|2
|0
|33
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