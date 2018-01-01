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    Хавьер Карнеро

    Хавьер Карнеро

    Javier Jesús Carnero
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018 Торнео де Верано
    Полная статистика
    Родился 13 июля 1988 | 29 лет
    Гражданство Перу
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 168|
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018 Торнео де Верано
     Депортиво Бинасьональ
    		 Перу. Высшая лига 3 0 0 0 0 0 0 37
    2015
     Сан-Симон
    		 Перу. Д2 12 1 0 0 1 1 0 40
    2014
     Депортиво Мунисипаль
    		 Перу. Д2 13 0 0 0 0 0 0 19
    2013
     Спортиво Уракан
    		 Перу. Д2 3 1 0 0 1 0 0 23
    2011
     Хосе Гальвес
    		 Перу. Д2 8 3 1 0 3 0 0 39
    2010. Клаусура
     Мельгар
    		 Перу. Высшая лига 4 0 0 0 0 0 0 49
    2010. Апертура
     Мельгар
    		 Перу. Высшая лига 5 0 0 0 0 1 0 38
    Показатели за всю карьеру 48 5 1 0 5 2 0 33
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