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    Волкан Акйылдыз

    Волкан Акйылдыз

    Volkan Akyıldız
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 23 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Турция Австрия
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 180|
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