|Родился
|20 мая 2000 | 17 лет
|Гражданство
|Уругвай
|Клуб
|Пеньяроль|Нападающий
|Кевин Доусон
|Вр
|Тиаго Кардосо
|Вр
|Гильермо Варела
|Защ
|Джованни Гонсалес
|Защ
|Луис Мальдонадо
|Защ
|Лукас Эрнандес
|Защ
|Матиас Корухо
|Защ
|Рамон Арьяс
|Защ
|Фабрисио Формильяно
|Защ
|Вальтер Гаргано
|ПЗ
|Гусман Перейра
|ПЗ
|Кристиан Родригес
|ПЗ
|Макси Родригес
|ПЗ
|Марсель Новик
|ПЗ
|Фидель Мартинес
|ПЗ
|Агустин Каноббио
|Нап
|Брайан Родригес
|Нап
|Габриэль Фернандес
|Нап
|Кристиан Паласиос
|Нап
|Фабиан Эстоянофф
|Нап
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