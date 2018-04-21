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    Дон-Боску
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    Дон-Боску

    Страна Бразилия
    5 0
     Атлетико Паранаэнсе  –   Дон-Боску
    19 мая 01:30 Бразилия. Кубок | Завершен
       –   
    21 апреля 15:00 Бразилия. Д4 |
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