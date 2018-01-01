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    Sports.ru
    Николай Коваленко
    Все члены команды

    Николай Коваленко

    Nikolai Kovalenko
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    1
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 17 октября 1999 | 18 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Локомотив|Нападающий
    Лента Статистика Карьера
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    504 Gateway Time-out

    504 Gateway Time-out

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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Локомотив
     


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