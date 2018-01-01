|Родился
|17 октября 1999 | 18 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Локомотив|Нападающий
|Александр Судницин
|Вр
|Алексей Мурыгин
|Вр
|Илья Коновалов
|Вр
|Александр Елесин
|Защ
|Александр Калинин
|Защ
|Александр Кутузов
|Защ
|Зият Пайгин
|Защ
|Иван Ковалев
|Защ
|Иван Лекомцев
|Защ
|Илья Любушкин
|Защ
|Максим Афанасьев
|Защ
|Никита Громов
|Защ
|Никита Черепанов
|Защ
|Павел Коледов
|Защ
|Рушан Рафиков
|Защ
|Стаффан Крунвалль
|Защ
|Якуб Накладал
|Защ
|Александр Кадейкин
|Нап
|Александр Полунин
|Нап
|Андрей Локтионов
|Нап
|Артем Ильенко
|Нап
|Артур Каюмов
|Нап
|Брендoн Козун
|Нап
|Владислав Картаев
|Нап
|Георгий Иванов
|Нап
|Даниил Апальков
|Нап
|Данил Юртайкин
|Нап
|Денис Алексеев
|Нап
|Денис Мосалев
|Нап
|Егор Аверин
|Нап
|Егор Коршков
|Нап
|Егор Фатеев
|Нап
|Иван Романов
|Нап
|Игорь Бондырев
|Нап
|Максим Тэлбот
|Нап
|Михаил Беляев
|Нап
|Николай Коваленко
|Нап
|Павел Красковский
|Нап
|Петри Контиола
|Нап
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