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    Глеб Кожемякин
    Все члены команды

    Глеб Кожемякин

    Gleb Kozhemyakin
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    1
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 16 января 1998 | 20 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Витязь|Защитник
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Витязь
     


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