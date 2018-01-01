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    Кирилл Марченко
    Все члены команды

    Кирилл Марченко

    Kirill Marchenko
    Игры
    2
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    -1
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 21 июля 2000 | 17 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Югра|Нападающий
    Лента Статистика Карьера
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    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Югра
     


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