|Родился
|21 июля 2000 | 17 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Югра|Нападающий
|Илья Проскуряков
|Вр
|Павел Нечистовский
|Вр
|Тимур Билялов
|Вр
|Александр Угольников
|Защ
|Виталий Шулаков
|Защ
|Дмитрий Юшкевич
|Защ
|Егор Журавлев
|Защ
|Никлас Бурстрем
|Защ
|Олег Погоришный
|Защ
|Ондржей Витасек
|Защ
|Павел Валентенко
|Защ
|Тобиас Виклунд
|Защ
|Юрий Козловский
|Защ
|Александр Комаристый
|Нап
|Александр Тимирев
|Нап
|Александр Яремчук
|Нап
|Антон Королев
|Нап
|Артем Булянский
|Нап
|Артем Михеев
|Нап
|Архип Неколенко
|Нап
|Вели-Матти Савинайнен
|Нап
|Владимир Гайдеик
|Нап
|Войтех Полак
|Нап
|Денис Еркин
|Нап
|Дмитрий Макаров
|Нап
|Егор Попов
|Нап
|Иван Морозов
|Нап
|Кирилл Беляев
|Нап
|Кирилл Марченко
|Нап
|Кирилл Попов
|Нап
|Константин Майоров
|Нап
|Константин Панов
|Нап
|Максим Пестушко
|Нап
|Павел Варфоломеев
|Нап
|Павел Шэн
|Нап
|Степан Грымзин
|Нап
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