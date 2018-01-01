android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Егор Коробкин
    Все члены команды

    Егор Коробкин

    Yegor Korobkin
    Игры
    1
    Гол+пас
    0+0
    +/−
    0
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 31 августа 1998 | 19 лет
    Гражданство Россия
    Клуб  Металлург Мг|Нападающий
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ

    Состав команды

    Металлург Мг
     


    Лучшие материалы