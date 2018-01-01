|Родился
|19 февраля 1999 | 19 лет
|Гражданство
|Россия
|Клуб
|Металлург Мг|Вратарь
|Артем Загидулин
|Вр
|Василий Кошечкин
|Вр
|Владимир Кочетков
|Вр
|Илья Самсонов
|Вр
|Никита Камышников
|Вр
|Александр Будкин
|Защ
|Александр Игошев
|Защ
|Алексей Береглазов
|Защ
|Григорий Дронов
|Защ
|Денис Денисов
|Защ
|Евгений Бирюков
|Защ
|Крис Ли
|Защ
|Марк Янчевский
|Защ
|Никита Бобряшов
|Защ
|Никита Пивцакин
|Защ
|Сергей Терещенко
|Защ
|Андрей Чибисов
|Нап
|Антон Шенфельд
|Нап
|Артем Железков
|Нап
|Артур Болтанов
|Нап
|Владислав Дюкарев
|Нап
|Владислав Калетник
|Нап
|Войтек Вольски
|Нап
|Денис Казионов
|Нап
|Денис Кокарев
|Нап
|Денис Платонов
|Нап
|Евгений Тимкин
|Нап
|Егор Коробкин
|Нап
|Игорь Швырев
|Нап
|Илья Берестенников
|Нап
|Мэтт Эллисон
|Нап
|Никита Сироткин
|Нап
|Оскар Осала
|Нап
|Сергей Мозякин
|Нап
|Ян Коварж
|Нап
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