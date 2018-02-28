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    Беатриче Трабуки

    Беатриче Трабуки

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    28 февраля

    15:23 Чемпионат мира среди юниоров. Девушки. Эстафета. Швеция победила, Россия – 4-я|281

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