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    Sports.ru
    Леандро Кивел

    Леандро Кивел

    Leandro Araújo Kivel
    Игры
    3
    Голы
    2
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 11 июня 1983 | 34 года
    Гражданство Бразилия
    Амплуа Нападающий
    Лента Статистика Карьера
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