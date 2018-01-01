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    Виллис

    Виллис

    Willis Mota Moreira
    Игры
    6
    Сухие матчи
    3
    Голов за игру
    0.67
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 23 марта 1985 | 32 года
    Гражданство Бразилия
    Амплуа Вратарь
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2018
     ССА
    		 Бразилия. Алагоано 6 0 0 0 0 0 4 0.67 3 4 1 1 90
    2017
     ССА
    		 Бразилия. Д3 21 0 0 0 2 0 14 0.67 10 12 7 2 91
    2017
     ССА
    		 Бразилия. Алагоано 13 0 0 0 3 0 6 0.46 9 6 5 2 86
    2016
     Волта-Редонда
    		 Бразилия. Д4 16 0 0 0 2 0 8 0.50 9 10 6 0 90
    2016
     Волта-Редонда
    		 Бразилия. Кариока 17 0 0 0 0 0 19 1.12 2 7 6 4 90
    2015
     Волта-Редонда
    		 Бразилия. Д4 5 0 0 0 0 0 8 1.60 1 1 0 4 86
    Показатели за всю карьеру 78 0 0 0 7 0 59 0.76 34 40 25 13 89
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