|Родился
|23 марта 1985 | 32 года
|Гражданство
|Бразилия
|Амплуа
|Вратарь
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Бразилия. Алагоано
|6
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|0.67
|3
|4
|1
|1
|90
|Бразилия. Д3
|21
|0
|0
|0
|2
|0
|14
|0.67
|10
|12
|7
|2
|91
|Бразилия. Алагоано
|13
|0
|0
|0
|3
|0
|6
|0.46
|9
|6
|5
|2
|86
|Бразилия. Д4
|16
|0
|0
|0
|2
|0
|8
|0.50
|9
|10
|6
|0
|90
|Бразилия. Кариока
|17
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|1.12
|2
|7
|6
|4
|90
|Бразилия. Д4
|5
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|1.60
|1
|1
|0
|4
|86
|Показатели за всю карьеру
|78
|0
|0
|0
|7
|0
|59
|0.76
|34
|40
|25
|13
|89
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