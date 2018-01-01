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    Джек Пердью

    Джек Пердью

    Jack Purdue
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 20 ноября 1999 | 18 лет
    Гражданство Шотландия
    Амплуа Полузащитник
    Лента Статистика Карьера
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