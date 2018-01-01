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    Гонсало Перес

    Гонсало Перес

    Gonzalo Javier Pérez
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2017/2018
    Полная статистика
    Родился 7 января 1998 | 20 лет
    Гражданство Аргентина
    Амплуа Защитник
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