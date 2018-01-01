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    Юдзуру Симада

    Юдзуру Симада

    Yuzuru Shimada
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 28 ноября 1990 | 27 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 174|70
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Высшая лига 3 0 0 0 0 0 0 88
    2017
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 37 2 0 0 2 5 0 85
    2016
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 29 0 0 0 0 3 0 46
    2015
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 31 0 0 0 0 3 0 52
    2014
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 20 2 0 0 2 5 0 75
    2013
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 22 1 0 0 1 2 0 75
    Показатели за всю карьеру 142 5 0 0 5 18 0 67
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