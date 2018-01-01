|Родился
|28 ноября 1990 | 27 лет
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|174|70
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|88
|Япония. Д2
|37
|2
|0
|0
|2
|5
|0
|85
|Япония. Д2
|29
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|46
|Япония. Д2
|31
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|52
|Япония. Д2
|20
|2
|0
|0
|2
|5
|0
|75
|Япония. Д2
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|75
|Показатели за всю карьеру
|142
|5
|0
|0
|5
|18
|0
|67
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