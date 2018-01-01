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    Юсуке Маэда

    Юсуке Маэда

    Yusuke Maeda
    Игры
    2
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 23 ноября 1984 | 33 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 176|69
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Высшая лига 2 0 0 0 0 0 0 47
    2017
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 32 1 0 0 1 2 0 61
    2016
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 34 0 0 0 0 4 0 77
    2015
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 35 1 0 0 1 3 0 54
    2014
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 31 0 0 0 0 6 0 64
    2013
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 22 0 0 0 0 1 0 29
    Показатели за всю карьеру 156 2 0 0 2 16 0 59
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