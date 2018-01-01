|Родился
|23 ноября 1984 | 33 года
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|176|69
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|47
|Япония. Д2
|32
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|61
|Япония. Д2
|34
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|77
|Япония. Д2
|35
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|54
|Япония. Д2
|31
|0
|0
|0
|0
|6
|0
|64
|Япония. Д2
|22
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|29
|Показатели за всю карьеру
|156
|2
|0
|0
|2
|16
|0
|59
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