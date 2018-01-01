|Родился
|10 января 1984 | 34 года
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Защитник
|Рост и вес
|182|71
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|83
|Япония. Д2
|28
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|90
|Япония. Д2
|32
|1
|0
|0
|1
|4
|0
|89
|Япония. Д2
|32
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|90
|Япония. Д2
|25
|1
|0
|0
|1
|4
|0
|90
|Япония. Д2
|29
|3
|0
|0
|3
|7
|0
|83
|Япония. Д2
|8
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|69
|Япония. Д2
|35
|3
|0
|0
|3
|6
|0
|87
|Япония. Д2
|22
|1
|0
|0
|1
|3
|0
|83
|Япония. Д2
|22
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|84
|Показатели за всю карьеру
|236
|11
|0
|0
|11
|28
|0
|86
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