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    Рета Такасуги

    Рета Такасуги

    Ryota Takasugi
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 10 января 1984 | 34 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 182|71
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Высшая лига 3 0 0 0 0 0 0 83
    2017
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 28 2 0 0 2 2 0 90
    2016
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 32 1 0 0 1 4 0 89
    2015
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 32 0 0 0 0 1 0 90
    2014
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 25 1 0 0 1 4 0 90
    2013
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 29 3 0 0 3 7 0 83
    2012
     Эхиме
    		 Япония. Д2 8 0 0 0 0 0 0 69
    2011
     Эхиме
    		 Япония. Д2 35 3 0 0 3 6 0 87
    2010
     Эхиме
    		 Япония. Д2 22 1 0 0 1 3 0 83
    2009
     Эхиме
    		 Япония. Д2 22 0 0 0 0 1 0 84
    Показатели за всю карьеру 236 11 0 0 11 28 0 86
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