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    Рютаро Иио

    Рютаро Иио

    Ryutaro Iio
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 30 января 1991 | 27 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 174|69
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Высшая лига 3 0 0 0 0 0 0 90
    2017
     В-Варен Нагасаки
    		 Япония. Д2 39 3 0 0 3 5 0 89
    2016
     Мацумото Ямага
    		 Япония. Д2 19 2 0 0 2 3 0 81
    2015
     Мацумото Ямага
    		 Япония. Высшая лига 6 0 0 0 0 1 0 65
    2014
     Мацумото Ямага
    		 Япония. Д2 8 0 0 0 0 3 0 39
    2013
     Мацумото Ямага
    		 Япония. Д2 14 0 0 0 0 3 0 56
    Показатели за всю карьеру 89 5 0 0 5 15 0 76
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