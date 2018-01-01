|Родился
|30 января 1991 | 27 лет
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Полузащитник
|Рост и вес
|174|69
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|3
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|90
|Япония. Д2
|39
|3
|0
|0
|3
|5
|0
|89
|Япония. Д2
|19
|2
|0
|0
|2
|3
|0
|81
|Япония. Высшая лига
|6
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|65
|Япония. Д2
|8
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|39
|Япония. Д2
|14
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|56
|Показатели за всю карьеру
|89
|5
|0
|0
|5
|15
|0
|76
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