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    Хидзири Онага

    Хидзири Онага

    Hijiri Onaga
    Игры
    3
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 23 февраля 1995 | 23 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Рост и вес 171|65
    Лента Статистика Карьера
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