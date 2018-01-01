android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Дайти Тагами

    Дайти Тагами

    Daichi Tagami
    Игры
    3
    Голы
    1
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 16 июня 1993 | 24 года
    Гражданство Япония
    Амплуа Защитник
    Рост и вес 179|79
    Лента Статистика Карьера
    Еще
    ТРЕНДЫ ЛУЧШЕЕ


    Лучшие материалы