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    Sports.ru
    Такаси Савада

    Такаси Савада

    Takashi Sawada
    Игры
    3
    Голы
    1
    Голевые передачи
    1
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 26 мая 1991 | 26 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 170|63
    Лента Статистика Карьера
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