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    Дайки Томии

    Дайки Томии

    Daiki Tomii
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 27 августа 1989 | 28 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 182|74
    Лента Статистика Карьера
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