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    Дайки Томии

    Дайки Томии

    Daiki Tomii
    Игры
    Сухие матчи
    0
    Голов за игру
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 27 августа 1989 | 28 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Вратарь
    Рост и вес 182|74
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П ЖК КК ГП ПГМ СМ В Н П МИН
    2017
     Монтедио Ямагата
    		 Япония. Д2 4 0 0 0 0 0 3 0.75 2 1 3 0 90
    2016
     Монтедио Ямагата
    		 Япония. Д2 1 0 0 0 0 0 1 1.00 0 1 0 0 90
    2015
     Зеспакусацу Гумма
    		 Япония. Д2 40 0 0 0 1 0 47 1.18 13 13 7 17 89
    2014
     Зеспакусацу Гумма
    		 Япония. Д2 21 0 0 0 0 0 26 1.24 5 7 5 9 90
    Показатели за всю карьеру 66 0 0 0 1 0 77 1.17 20 22 15 26 89
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