|Родился
|27 августа 1989 | 28 лет
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Вратарь
|Рост и вес
|182|74
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|ЖК
|КК
|ГП
|ПГМ
|СМ
|В
|Н
|П
|МИН
|Япония. Д2
|4
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|0.75
|2
|1
|3
|0
|90
|Япония. Д2
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|1
|1.00
|0
|1
|0
|0
|90
|Япония. Д2
|40
|0
|0
|0
|1
|0
|47
|1.18
|13
|13
|7
|17
|89
|Япония. Д2
|21
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|1.24
|5
|7
|5
|9
|90
|Показатели за всю карьеру
|66
|0
|0
|0
|1
|0
|77
|1.17
|20
|22
|15
|26
|89
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