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    Юки Оситани

    Юки Оситани

    Yuki Oshitani
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 23 сентября 1989 | 28 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 169|69
    Лента Статистика Карьера
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