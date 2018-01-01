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    Юки Оситани

    Юки Оситани

    Yuki Oshitani
    Игры
    1
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 23 сентября 1989 | 28 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Нападающий
    Рост и вес 169|69
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2018
     Нагоя Грампус
    		 Япония. Высшая лига 1 0 0 0 0 0 0 15
    2017
     Нагоя Грампус
    		 Япония. Д2 16 1 0 0 1 3 1 39
    2016
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 36 15 3 0 15 6 0 63
    2015
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 36 9 1 0 9 2 2 71
    2014
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 35 11 0 0 11 6 0 57
    2013
     Фаджиано Окаяма
    		 Япония. Д2 35 9 1 0 9 7 0 66
    2012
     Джубило Ивата
    		 Япония. Высшая лига 4 0 0 0 0 1 0 6
    2011
     Гифу
    		 Япония. Д2 33 9 1 0 9 6 1 81
    2010
     Гифу
    		 Япония. Д2 29 9 1 0 9 7 1 75
    2009
     Гифу
    		 Япония. Д2 15 1 0 0 1 4 0 22
    Показатели за всю карьеру 240 64 7 0 64 42 5 62
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