|Родился
|23 сентября 1989 | 28 лет
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Нападающий
|Рост и вес
|169|69
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Высшая лига
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|Япония. Д2
|16
|1
|0
|0
|1
|3
|1
|39
|Япония. Д2
|36
|15
|3
|0
|15
|6
|0
|63
|Япония. Д2
|36
|9
|1
|0
|9
|2
|2
|71
|Япония. Д2
|35
|11
|0
|0
|11
|6
|0
|57
|Япония. Д2
|35
|9
|1
|0
|9
|7
|0
|66
|Япония. Высшая лига
|4
|0
|0
|0
|0
|1
|0
|6
|Япония. Д2
|33
|9
|1
|0
|9
|6
|1
|81
|Япония. Д2
|29
|9
|1
|0
|9
|7
|1
|75
|Япония. Д2
|15
|1
|0
|0
|1
|4
|0
|22
|Показатели за всю карьеру
|240
|64
|7
|0
|64
|42
|5
|62
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