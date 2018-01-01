|Родился
|2 октября 1989 | 28 лет
|Гражданство
|Япония
|Амплуа
|Полузащитник
|Сезон
|Команда
|Турнир
|М
|Г
|Пен
|П
|Г+П
|ЖК
|КК
|МИН
|Япония. Д2
|18
|1
|0
|0
|1
|2
|0
|71
|Япония. Д2
|38
|3
|0
|0
|3
|5
|0
|86
|Япония. Д2
|17
|4
|0
|0
|4
|2
|0
|83
|Япония. Высшая лига
|1
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|Япония. Д2
|30
|1
|0
|0
|1
|7
|0
|82
|Япония. Высшая лига
|2
|1
|0
|0
|1
|0
|0
|48
|Япония. Д2
|31
|2
|0
|0
|2
|7
|1
|84
|Япония. Д2
|26
|2
|0
|0
|2
|4
|0
|35
|Япония. Д2
|20
|4
|0
|0
|4
|5
|0
|54
|Япония. Д2
|12
|0
|0
|0
|0
|4
|0
|61
|Показатели за всю карьеру
|195
|18
|0
|0
|18
|36
|1
|71
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