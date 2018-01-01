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    Кента Утида

    Кента Утида

    Kenta Uchida
    Игры
    Голы
    Голевые передачи
    Сезон 2018
    Полная статистика
    Родился 2 октября 1989 | 28 лет
    Гражданство Япония
    Амплуа Полузащитник
    Сезон Команда Турнир М Г Пен П Г+П ЖК КК МИН
    2017
     Нагоя Грампус
    		 Япония. Д2 18 1 0 0 1 2 0 71
    2016
     Эхиме
    		 Япония. Д2 38 3 0 0 3 5 0 86
    2015
     Эхиме
    		 Япония. Д2 17 4 0 0 4 2 0 83
    2015
     Симидзу С-Палс
    		 Япония. Высшая лига 1 0 0 0 0 0 0 16
    2014
    Kataller Toyama
    		 Япония. Д2 30 1 0 0 1 7 0 82
    2013
     Симидзу С-Палс
    		 Япония. Высшая лига 2 1 0 0 1 0 0 48
    2012
     Эхиме
    		 Япония. Д2 31 2 0 0 2 7 1 84
    2011
     Эхиме
    		 Япония. Д2 26 2 0 0 2 4 0 35
    2010
     Эхиме
    		 Япония. Д2 20 4 0 0 4 5 0 54
    2009
     Эхиме
    		 Япония. Д2 12 0 0 0 0 4 0 61
    Показатели за всю карьеру 195 18 0 0 18 36 1 71
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